سياسي إيطالي يرفض إرسال أسلحة لأوكرانيا

روما-سانا

طالب رئيس الوزراء السابق والرئيس السياسي الحالي لحركة خمس نجوم جوزيبي كونتي بتصويت برلماني جديد على قرار إرسال أسلحة إلى أوكرانيا مجدداً تأكيده على رفض إرسال أسلحة لكييف.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن كونتي الذي أعلن مؤخراً رفض الحركة إرسال دفعة جديدة من السلاح لأوكرانيا قوله على هامش حدث اقتصادي.. هناك قرار برلماني وهذا ما قاله رئيس الوزراء ماريو دراغي إلا أنه جرى التصويت على الأمر في البرلمان مع بداية الأزمة الأوكرانية ومن الصواب تحديثه.

وفي إشارة إلى إحاطة رئيس الوزراء لمجلس الشيوخ اليوم حول تطورات الأزمة الأوكرانية قال كونتي: قدم لنا دراغي قراءة للأحداث التي تقلقنا ومعلومات حول جميع القضايا مطالباً بنقاش برلماني مستمر حول الحرب.

وكان كونتي قال مؤخراً: إن حركة خمس نجوم تؤكد موقفها.. لا ينبغي على إيطاليا تزويد كييف بالمزيد من الأسلحة مشيراُ إلى أن إيطاليا قدمت بالفعل ثلاث دفعات من الأسلحة لأوكرانيا منذ الـ 24 من شباط الماضي.

كما اعتبر الأمين العام لحزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفينى أن إرسال مزيد من السلاح إلى أوكرانيا يؤجل فرص التوصل إلى السلام بين موسكو وكييف ويخلق الموت عبر الحدود.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency