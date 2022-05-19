ندوة سياسية بمناسبة ذكرى نكبة فلسطين في ثقافي أبو رمانة بدمشق

دمشق-سانا

نظمت الرابطة السورية للأمم المتحدة اليوم ندوة سياسية بعنوان “مستقبل منظمة الأمم المتحدة بين حرب أوكرانيا واغتصاب فلسطين” بمناسبة ذكرى نكبة فلسطين وذلك في ثقافي أبو رمانة بدمشق.

رئيس الرابطة الدكتور جورج جبور أكد أهمية بذل الجهود لفضح جرائم كيان الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وإيصالها للرأي العام العالمي داعياً إلى وقفة في شهر تموز القادم للتنديد بالتقاعس الدولي الذي يعتبر إجازة قتل مستمر.

بدوره أوضح عضو الرابطة الدكتور سهيل الملاذي أن عدداً من الأنظمة تحاول شرعنة الاحتلال وفرض مخططاته الاستعمارية في المنطقة مشدداً على ضرورة حشد الجهود لإنهاء الاحتلال.

رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان عبد الحميد دشتي شدد على ضرورة إبراز كل ما حل على الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية من دمار وتهجير وتشريد بسبب الانتداب البريطاني ووعده المشؤوم لكيان الاحتلال وإتاحة الفرصة له لقتل وسلب أراضي وحقوق الفلسطينيين.

من جانبه مدير عام مؤسسة القدس الدولية-سورية الدكتور خلف المفتاح بين أهمية إقامة هذه الفعاليات للإضاءة على مخططات كيان الاحتلال والدول التي تقف معه في المنطقة مؤكداً ضرورة وجود إطار دولي ليكون ملجأ للدول التي تتعرض للظلم والعدوان.

حضر الندوة عدد من قادة وممثلي الفصائل وفعاليات اجتماعية وثقافية.

ريم حشمه

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