وضع البئر الـ18 بمشروع محطة جديتي بالخدمة في طرطوس

طرطوس-سانا

وضعت محافظة طرطوس اليوم البئر الـ18 بمشروع محطة جديتي لمياه الشرب في منطقة الشيخ سعد شرق مدينة طرطوس ومحطتي معالجة في قريتي بعمرة وبمسقس بالخدمة كما تم ربط محطة مشروع طيبة المهدي بريف صافيتا بخط توتر كهربائي مستقل معفى من التقنين.

وخلال جولة تفقدية لوزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد لمتابعة آلية العمل وتنفيذ المشاريع التي تقوم بها الجهات المعنية بالمحافظة التابعة للوزارة نوه رعد في تصريح للصحفيين بأهمية المشاريع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لافتاً الى أهمية محطتي المعالجة في قريتي بعمرة وبمسقس والتي تخدم ما يزيد على 1500 نسمة في ريف صافيتا وتأتي ضمن المنظومة الوطنية للمعالجة المكانية لرفع التلوث عن التجمعات السكانية مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من منصرفات هاتين المحطتين وخدمة المواطنين لري المزروعات.

وأوضح مدير عام مؤسسة مياه الشرب بالمحافظة المهندس عيسى حمدان أن غزارة مشروع جديتي تبلغ 300 متر مربع بالساعة في حين تبلغ غزارة مشروع طيبة المهدي100 متر مربع بالساعة ما سيسهم بالاستقرار المائي في المحافظة وتأمين مياه الشرب وزيادة ضخها للقرى والمناطق المجاورة لهذين المشروعين.

وفي تصريح لمراسلة سانا أكد مدير فرع الشركة العامة للمشاريع المائية فرع السدود بالمحافظة وهي الشركة المنفذة لمحطة بعمرة المهندس عماد القاضي جاهزية محطة بعمرة بشكل كامل للعمل وهي الآن بالفترة التجريبية موضحاً أن المحطة ستعمل على تنقية مياه الصرف الصحي لقرى بعمرة وبيت ناعسة وبعض قرى الريف الجنوبي لمدينة صافيتا.

كما اطلع الوزير رعد على أعمال تعزيل قنوات الري الرئيسية في قرية العريمة وعوائق العمل باستثمار تلك القنوات لتزويد المزارعين بمياه الري بشكل دائم إضافة لمتابعة أعمال الصيانة في سد الباسل والذي بلغ تخزينه الأعظمي لهذا العام بحجم تخزين 100 مليون متر مكعب.

رافق الوزير في جولته محافظ طرطوس المحامي صفوان أبو سعدى وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي محمد حبيب حسين والمعنيون.

فاطمة حسين

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