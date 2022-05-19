مجلس مدينة اللاذقية يواصل حملة النظافة مع اقتراب الموسم السياحي

اللاذقية-سانا

مع اقتراب فصل الصيف والموسم السياحي تتواصل حملة النظافة التي ينفذها مجلس مدينة اللاذقية ضمن برنامج دوري يستهدف تنظيف أحياء المدينة من القمامة والتخلص من الحشرات والقوارض.

وأوضح مدير النظافة في مجلس المدينة عمار القصيري لمراسلة سانا أن الورشات تعمل على مدار ورديتين صباحية ومسائية من خلال تسيير عمال جوالة لكنس الشوارع إضافة لتسيير ضاغطات تفريغ للقمامة وتريكسات وقلابات.

وأشار القصيري إلى وضع برنامج دوري لمكافحة الحشرات يستهدف أحياء المدينة دون استثناء كما يتم استخدام المبيدات الرذاذية والضبابية ومبيدات القوارض الشمعية والحبيبية وتضمن عمليات الرش بؤر تكاثر وانتشار الحشرات داخل فوهات الصرف الصحي وحوايا القمامة والأقبية.

ولفت القصيري إلى تسيير الكانسات الآلية من قبل شعبة الكنس الآلي التي تجول كل الأوتوسترادات والشوارع الرئيسية صباحاً ومساء عبر ورشات تضم عدداً من العمال مع مهندس مشرف حيث يتم كنس الشوارع والأتربة وتقطيع الأعشاب وبقايا الردميات والأمطار وترحيلها وفق برنامج العمل.

وأكد القصيري تكثيف عمل الورشات لتطال كل المحاور الرئيسية في المدينة انطلاقاً من مدخل المدينة من جسر البصة باتجاه عقدة دوار الجامعة وصولاً إلى طريق دمسرخو وطريق الشاطئ والكورنيش الغربي والجنوبي لافتاً إلى تنفيذ حملتي نظافة في حي الزقزقانية لمدة 3 أيام متتالية وفي حي الصليبة لمدة 4 أيام الاسبوع الفائت فيما يستمر العمل حالياً في حي الدعتور.

ويبلغ عدد الآليات العاملة في المديرية 25 ضاغطة لتفريغ القمامة و8 سيارات جمع وترحيل تجول مناطق السكن الشعبي التي لا يوجد فيها حاويات بسبب ضيق الشوارع والأزقة كما يوجد 15 جراراً لجمع الأكياس وبقايا الأغصان فيما يبلغ عدد الحاويات الموزعة في المدينة حوالي 2000 حاوية تتم صيانتها وطلاؤها وتسيير صهاريج لغسلها وتعقيمها بالمواد المعقمة يوميا خلال فصل الصيف.

ديمة حشمة

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