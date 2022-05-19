السويد وإيطاليا تسجلان أول إصابة بفيروس جدري القردة القاتل

روما-استوكهولم-سانا

أعلنت السلطات الصحية في كل من السويد وإيطاليا اليوم تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس جدري القردة القاتل في كل من البلدين.

وقالت وكالة الصحة العامة السويدية في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: تأكدت إصابة شخص واحد في منطقة استوكهولم بجدري القردة موضحة أن الشخص المصاب ليس مريضاً بشكل خطير ولكن تم توفير الرعاية له.

وأوضحت كلارا سوندين طبيبة الأمراض المعدية والمحقق في الوكالة أننا مازلنا لا نعرف مكان إصابة الشخص بالفيروس.. ويجري التحقيق حالياً.

من جهتها أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في مستشفى سبالانزاني في روما مشيرة إلى أن الشخص الذي وصل بعد إقامته في جزر الكناري ظل في عزلة.

ويظهر المرض النادر عادة من خلال الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية والقشعريرة والإرهاق والطفح الجلدي على اليدين والوجه.

وتوصي وكالة الاتحاد الأوروبي التي قالت إنها تراقب الوضع عن كثب بضرورة عزل الحالات المشتبه فيها واختبارها والإبلاغ عنها على الفور.

هذا وتم اكتشاف عشرات الحالات المشتبه فيها أو المؤكدة من جدري القردة منذ بداية أيار الجاري في أوروبا وأمريكا الشمالية ما أثار مخاوف من بدء انتشار المرض.

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