مصر.. إحباط محاولة لتنفيذ عمل إرهابي شمال سيناء

القاهرة-سانا

أعلنت وزارة الداخلية المصرية تمكن وحداتها الأمنية بمنطقة التلول في شمال سيناء من إحباط محاولة عنصر إرهابي تنفيذ عمل انتحاري ضد أحد مواقعها.

ونقل موقع اليوم السابع عن الوزارة قولها في بيان اليوم: أنه تم تبادل إطلاق النيران مع الإرهابي ما أدى إلى مقتله حيث عثر بحوزته على حزام ناسف وقنبلتين يدويتين وسلاح آلي وذخائر.

وأشار البيان إلى استمرار الجهود في مواجهة محاولات العناصر الإرهابية التي تسعى لاستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة المصرية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency