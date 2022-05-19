توزيع مساعدات روسية بريف طرطوس

طرطوس-سانا

وزع مركز التنسيق الروسي في حميميم مساعدات انسانية لأهالي قرية بيت خميس بريف الدريكيش بمحافظة طرطوس.

وبين الرائد ألكسندر لوفن ممثل مركز التنسيق الروسي في تصريح لمراسلة سانا أن خطة التوزيع تشمل أسر الشهداء والمفقودين والجرحى والحالات الإنسانية في قرية بيت خميس موضحاً انها عبارة عن سلل غذائية تضم الحليب والأرز والشاي والطحين.

علي كاسر يوسف مدير مكتب الشهداء في الدريكيش وعضو مجلس المدينة أشار إلى أن امتزاج الدماء الروسية بالدماء السورية على الأرض السورية زاد من أواصر العلاقات بين الشعبين الصديقين.

بدورهم عبر الأهالي عن تقديرهم لما يقوم به الأصدقاء في روسيا لدعم الشعب السوري منذ بداية سنوات الحرب الإرهابية على سورية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency