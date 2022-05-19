إيران تزيح الستار عن طائرة (سيمرغ) الخفيفة للنقل

طهران-سانا

أزاحت إيران الستار اليوم عن طائرة النقل الخفيفة (سيمرغ) المصنعة من قبل خبراء الصناعة الجوية بوزارة الدفاع الإيرانية.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد محمد رضا آشتياني قوله في مراسم إزاحة الستار إن “هذه الطائرة متناسبة تماماً مع احتياجات الأجهزة الحكومية والعسكرية والظروف الجوية في البلاد ومتطابقة مع المعايير والضوابط الدولية وتم تصميم وإنتاج وتصنيع منظوماتها وأجزائها بهمم الخبراء في وزارة الدفاع والشركات المعرفية”.

وأضاف آشتياني إن “امكانية إنتاج هذا الجيل من الطائرات متوافرة في البلاد، وتم خلال الأعوام الأخيرة دراسة وإنجاز جميع اختباراتها البرية والجوية على يد خبراء الصناعة الجوية” موضحاً أنه “رغم تشابه هذه الطائرة من حيث القاعدة والهيكل مع أجيالها إلا أنها تتميز عنها من حيث منظومة إلكترونيات الطيران وقوة الدفع والقطع الجديدة وقدرة المناورة”.

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