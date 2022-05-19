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مؤسسة السينما تطلق مسابقة سيناريو الفيلم الروائي الطويل الموجه للأطفال

2022-05-19

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة للسينما عن إطلاق مسابقة خاصة بسيناريو الفيلم الروائي الطويل موجه للعائلة والأطفال ويعالج القضايا الخاصة بالطفل السوري في يومنا الحاضر.

واشترطت المسابقة أن تقدم النصوص الأدبية على خمس نسخ واحدة منها الكترونية والباقي ورقية على أن يرفق بالنص طلب وبطاقة تعريف مهنية وصورة عن البطاقة الشخصية ورقم الهاتف الجوال علماً أن النصوص تستقبل في مبنى المؤسسة العامة للسينما الديوان في منطقة الروضة الطلياني بدءاً من اليوم وحتى تاريخ 30-11-2022 وتعلن النتائج بعد تقييم النصوص من قبل لجنة مختصة في نهاية الشهر الأول من عام 2023.

ميس العاني

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