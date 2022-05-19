الجعفري يبحث مع معاون وزير خارجية فيتنام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين

دمشق-سانا

بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور بشار الجعفري خلال اتصال هاتفي اليوم مع معاون وزير خارجية فيتنام فام كوانغ هيو تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وزيادة التنسيق والتشاور بينهما في المحافل الدولية.

ونوه الجعفري بالمواقف المبدئية لفيتنام ودعمها لسورية خلال عضويتها في مجلس الأمن مؤكداً على أهمية القواسم المشتركة بين البلدين وخصوصاً عضويتهما في مجموعة الدول متماثلة التفكير وحركة عدم الانحياز ومجموعة الـ77 ومجموعة أصدقاء الدفاع عن الميثاق.

ورحب الجعفري بتسمية فيتنام سفيراً غير مقيم لها في سورية مشدداً على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات وتنسيق مواقف البلدين لمواجهة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب غير الشرعية التي تفرضها الولايات المتحدة والغرب على شعوب العالم.

بدوره نوه معاون الوزير الفيتنامي بالعلاقات التاريخية بين البلدين وبموقف سورية الداعم لنضال فيتنام من أجل استقلالها ووحدة أراضيها والتصدي للعدوان الأمريكي عليها مشدداً على ضرورة ترجمة تلك العلاقات التاريخية سياسيا واقتصادياً من خلال زيادة التبادل التجاري والتعاون السياسي والدبلوماسي بينهما.

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