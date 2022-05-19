مسؤول روسي: حل أزمة الغذاء في العالم يتطلب رفع العقوبات الاقتصادية عن موسكو

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو أن حل أزمة الغذاء في العالم يتطلب رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي تعوق سير التجارة الحرة.

وتعليقاً على دعوة رئيس برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي موسكو لفتح الموانئ البحرية في أوكرانيا قال رودنكو للصحفيين اليوم: من الضروري هنا ليس فقط مناشدة روسيا ولكن أيضاً الاهتمام بمجموعة كاملة من الأسباب التي أدت إلى أزمة الغذاء الحالية ومنها قبل كل شيء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا والتي تعوق سير التجارة الحرة العادية للمنتجات الغذائية بما في ذلك القمح والأسمدة وغيره.

وأوضح رودنكو أن هذه القضية التي يطرحها بيزلي تحتاج إلى النظر فيها بشكل شامل وثنائي.

وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة حزماً عدة من العقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة لحماية دونباس وهو ما ارتد على اقتصادات هذه الدول والوضع العالمي وخصوصاً في مجالي الطاقة والأمن الغذائي حيث تعد روسيا من أكبر الدول المنتجة لمصادر الطاقة والحبوب ما أدى الى تضرر الكثير من دول العالم.

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