تشغيل أكبر مشروع لتكرير البتروكيمياويات في الصين

بكين-سانا

دخل أكبر مشروع لتكرير البتروكيمياويات في الصين حيز الإنتاج باستثمارات تقدر بـ 67.7 مليار يوان صيني “حوالي 10 مليارات دولار أمريكي” وباستطاعة معالجة 16 مليون طن من النفظ الخام سنوياً.

وقال ما شي قوانغ عمدة مدينة ليانيونقانغ التي يقام فيها المشروع: إن المشروع يعد واحداً من المشاريع الثلاثة الرئيسية المدعومة من مجلس الدولة لتكرير البتروكيمياويات مضيفاً إن تشغيله يتحلى بأهمية كبيرة في تسريع تحول الهيكل الصناعي وترقيته في المدينة.

وحطم المشروع أرقاماً قياسية في عدد من المجالات التكنولوجية حيث بإمكانه توفير الطاقة بنسبة 15 بالمئة تقريباً وتقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون بمقدار مليوني طن سنوياً.

ومن المتوقع أن يلعب المشروع دوراً رئيساً في تجسير تكرير النفط الخام والهندسة الكيمياوية الراقية ورفع المعدل المحلي للمنتجات الكيمياوية المهمة.

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