لافروف وعبد اللهيان يبحثان آفاق خطة العمل بشأن (النووي الإيراني)

موسكو-سانا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي آفاق استئناف التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم إنه “تم خلال الاتصال إيلاء الاهتمام الأساسي للقضايا الرئيسية في العلاقات الثنائية بين البلدين فضلاً عن آفاق استئناف التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني”.

وأضاف البيان إن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول عدد من المشاكل الإقليمية والدولية الملحة بما في ذلك الوضع في أوكرانيا.

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