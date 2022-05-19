اعتباراً من 3 حزيران القادم… أجنحة الشام تشغل رحلتين أسبوعياً بين حلب والكويت

دمشق-سانا

أعلنت شركة أجنحة الشام أنه اعتباراً من يوم الجمعة المصادف الـ 3 من حزيران القادم سيتم تسيير رحلاتها المباشرة بين مطاري حلب والكويت وبالعكس وذلك بمعدل رحلتين أسبوعياً يومي الجمعة والثلاثاء.

وأشارت الشركة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن الرحلات المباشرة تسهم في تخفيف أعباء السفر عن المسافرين من مدينة حلب وتوفير الكثير من الوقت والمال فضلاً عن تنشيط الحركة التجارية التبادلية بين المدينتين وبشكل مباشر.

ولفتت الشركة في بيانها إلى إمكانية الربط عن طريق الكويت إلى كل من الرياض وجدة والدوحة والبحرين مؤكدة أنها تسعى بشكل مستمر لتوسيع خارطة شبكة محطاتها وربط محطاتها الرئيسية مع مدينة حلب وغيرها وبما يتناسب مع احتياجات مسافريها وتطلعاتهم.

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