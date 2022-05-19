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تشاو: لا يوجد في العالم سوى صين واحدة وتايوان جزء لا يتجزأ منها

2022-05-19

بكين-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان معارضة بلاده الشديدة لتأييد الولايات المتحدة دعوة منظمة الصحة العالمية لتايوان كمراقب في الدورة الخامسة والسبعين لجمعية الصحة العالمية مشدداً على مبدأ صين واحدة في العلاقات الدولية.

وقال تشاو في مؤتمر صحفي اليوم: نعارض بشدة البيان ذا الصلة الصادر عن الجانب الأمريكي حول دعوة منظمة الصحة العالمية لتايوان إذ لا يوجد في العالم سوى صين واحدة وتايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين ويجب التعامل مع مشاركة منطقة تايوان في أنشطة المنظمات الدولية بما في ذلك منظمة الصحة العالمية وفقاً لمبدأ صين واحدة.

وكان عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيه تشي أكد في وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة تبنت لوقت طويل سلسلة من الأقوال والأفعال الخاطئة التي تتدخل في الشؤون الداخلية للصين وتضر بمصالحها محذراً واشنطن من استخدامها المستمر لـ “ورقة تايوان”.

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