كوبا: قمة الأميركيتين تستبعد قضايا مهمة

هافانا-سانا

انتقد نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز دي كوسيو استبعاد قمة الأميركيتين المقررة في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة في حزيران المقبل قضايا رئيسية من جدول أعمالها من بينها الاجراءات القسرية غير القانونية على بعض الدول وسياسة التهميش.

ونقلت قناة تيليسور عن دي كوسيو قوله أمس “إن القمة التاسعة للأميركيتين لن تناقش القضايا الحساسة في المنطقة بما في ذلك العنصرية وحقوق المرأة وسياسة التهميش كما أن جدول أعمال القمة لا يتضمن تحليل وبحث مواضيع مهمة مثل تأثير التدابير القسرية على الدول وانعدام المساواة في حق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية”.

ولفت دي كوسيو إلى أن واشنطن تقول انها لم تدع بعد أي جهة لحضور القمة ولكننا نعلم جيداً أن لديها النية لاستبعاد كوبا منها وأضاف “إذا لم يكن لدى دولة ما القدرة على ضمان مشاركة الجميع فلا ينبغي لها أن تتحمل الالتزام بعقد قمة على أراضيها”.

وبين دي كوسيو أن سياسة واشنطن فيما يتعلق بكوبا هدفها الأساسي تغيير النظام الاقتصادي والاجتماعي فيها وعزلها عن المجتمع الدولي.

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