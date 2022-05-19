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منح تصريح نهائي لعمل تطبيق (اليانصيب الوطني الإلكتروني) على الشبكة السورية

2022-05-19

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة أنها منحت شركة (ديجيتال هورايزون) محدودة المسؤولية تصريحاً نهائياً لعمل تطبيق اليانصيب الوطني الإلكتروني على الشبكة السورية.

وأوضحت الهيئة أن منح الترخيص جاء بعد حصول التطبيق على موافقة المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية لإطلاق الخدمات عبره وذلك وفق الضوابط والنواظم الخاصة بالتطبيقات الإلكترونية العاملة على الشبكة.

يشار إلى أن عدد التطبيقات التي منحت تصريح عمل نهائي منذ العام الماضي حتى الآن وصل إلى 16 تطبيقاً بينما حصل 32 تطبيقاً على تصريح عمل أولي.

نور يوسف

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