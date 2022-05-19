اعتماد 3 مراكز لتسويق الحبوب في الحسكة

الحسكة-سانا

أنجز فرع المؤسسة السورية للحبوب في محافظة الحسكة الإجراءات اللازمة لاستقبال القمح من الفلاحين في 3 مراكز تسويق.

وأكد معاون مدير فرع المؤسسة خالد المحمد لمراسل سانا تحديد 3 مراكز لاستلام الأقماح من الفلاحين هي جرمز والثروة الحيوانية والطواريج في مدينة القامشلي مع تحضير وتجهيز الساحات لافتاً إلى أنه من المقرر البدء بعملية بيع الأكياس الفارغة للفلاحين خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن افتتاح المراكز سيكون في الأول من حزيران القادم أما بالنسبة للأقماح القديمة من المواسم السابقة فسيتم استقبالها قبل أسبوع من الموعد المحدد لافتتاح المراكز مبيناً أن رصيد فرع المؤسسة من أكياس الخيش حالياً يبلغ مليوناً و537 ألف كيس.

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