نائب رئيس الوزراء الروسي: نصف مشتري الغاز الروسي وافقوا على دفع ثمنه بالروبل

موسكو-سانا

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن نحو نصف الشركات الأجنبية التي تشتري الغاز الروسي وافقت على دفع ثمنه بالروبل.

ونقلت وكالة نوفوستي عن نوفاك قوله اليوم “إن نحو نصف العملاء الأجانب المتعاملين مع شركة (غازبروم أكسبورت) فتحوا حسابات بالروبل لسداد ثمن الغاز الروسي وذلك من أصل 54 عميلاً للشركة الروسية”.

وأشار إلى أن القائمة النهائية للمشترين الذين تحولوا إلى دفع ثمن الغاز بالروبل ستكون معروفة في الأيام المقبلة مؤكداً أن التحول إلى الروبل في مبيعات الغاز لدول الغرب كان ضرورياً وإجبارياً وذلك بهدف الحفاظ على عائدات تصدير الوقود الأزرق.

وعن تداعيات رفض الاتحاد الأوروبي شراء النفط الروسي أشار نوفاك إلى أن السوق العالمية ستشهد إعادة توزيع إمدادات النفط في حال اتخذ الاتحاد هذه الخطوة حيث سترسل روسيا نفطها إلى أسواق أخرى.

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