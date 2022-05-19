فولودين: أمريكا وكندا وسويسرا أكثر المتسببين بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً

موسكو-سانا

اعتبر رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وسويسرا أكثر المتسببين بزيادة أسعار الطاقة والغذاء التي يشهدها العالم.

ونقلت وكالة نوفوستي عن فولودين قوله إن هذه الدول بالذات تعتبر المذنب الرئيسي للأزمات القادمة في العالم فتصرفاتها أدت إلى زيادة أسعار الطاقة والغذاء مشيراً إلى أن هذه الدول شغلت المراكز الثلاثة الأولى في قائمة الدول غير الصديقة بالنسبة لروسيا.

وذكر فولودين أن الولايات المتحدة فرضت معظم العقوبات على روسيا وحلت أولا بواقع 1983 عقوبة وفي المركز الثاني كندا 1402 والثالث سويسرا 1361 والرابع بريطانيا 1360 والخامس دول الاتحاد الأوروبي 1199 والسادس أستراليا 1150 والسابع اليابان 902 عقوبة.

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