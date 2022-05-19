سياحة درعا تطلق خطة للترويج للمواقع السياحية المتنوعة

درعا-سانا

أطلقت مديرية سياحة درعا خطة ترويجية للمواقع السياحية المتنوعة في المحافظة بهدف جذب السياح إليها بعد التعافي التدريجي الذي تشهده المحافظة.

وأوضح مدير السياحة ياسر السعدي لمراسلة سانا أن المديرية بدأت تصوير المواقع السياحية الطبيعية والأثرية والشعبية والدينية بطريقة احترافية عبر استخدام طائرات مسيرة بهدف إعداد أفلام قصيرة تقدم للسائح على المستويين الوطني والعالمي معلومات وصورا وفيديوهات مفصلة وجميلة.

ولفت السعدي إلى بدء التصوير من شلالات تل شهاب والطبيعة الخلابة للريف الغربي حيث تم إنتاج أول فيلم ترويجي وسيتم عرضه لاحقا تلاه تصوير فيلم في مدينة بصرى الشام شرق المحافظة مبيناً أنه سيكون هناك ترويج للتراث اللامادي إضافة للترويج للسياحة.

يشار إلى أن محافظة درعا تضم عشرات المواقع الأثرية والدينية والطبيعية التي يمكن أن تكون نقاط جذب للسياح.

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