أنتونوف: ادعاء الغرب بأن عقوباته على روسيا لا تؤثر على العالم كاذبة

واشنطن-سانا

أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف أن مزاعم الدول الغربية بأن العقوبات التي تفرضها على روسيا لا علاقة لها بأزمة الغذاء العالمية كاذبة ومخادعة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن أنتونوف قوله اليوم: “تصريحات الغربيين بأن العقوبات والحظر من جانبهم لا يؤثر على توريد المواد الغذائية والأسمدة كاذبة وماكرة لأن الوضع في أسواق الغذاء العالمية يتأثر بشكل مباشر بالعقوبات في قطاعي المال والنقل”.

وأشار أنتونوف إلى أن روسيا ملتزمة بالعقود الدولية فيما يتعلق بتسليم صادرات المنتجات الزراعية والأسمدة وموارد الطاقة وغيرها من السلع المهمة مشدداً على أن الأمن الغذائي تعرض للتقويض على مدى عدة سنوات بسبب الخطوات الاقتصادية غير الذكية من جانب الغرب والتي تفاقمت بسبب عواقب جائحة وباء كوفيد19.

وقال السفير الروسي: “ظهرت هذه المشاكل قبل وقت طويل من بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا وتفاقمت بسبب موجة العقوبات أحادية الجانب وغير المشروعة ضد روسيا والتي قوضت مصداقية الحكومات الغربية بسبب عدم القدرة على التنبؤ بتصرفاتها فضلاً عن تعطل سلاسل التوريد وإحداث اضطرابات في التدفقات المالية الدولية”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا أمس الغرب إلى السماح بوصول الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية كما دعا روسيا للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية المخزنة في المرافئ معتبراً أن هذين الإجراءين سيساهمان في حل أزمة الغذاء العالمية المتزايدة.

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