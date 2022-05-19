واشنطن: لا يوجد دليل على مساعدة الصين لروسيا في عمليتها العسكرية بأوكرانيا

واشنطن-سانا

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن السلطات الأمريكية لا ترى أي بوادر أو مؤشرات على تقديم الصين أي دعم مادي لروسيا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن جان بيير قولها اليوم خلال مؤتمر صحفي أن “الولايات المتحدة لم تر دليلاً على نقل أي دعم مادي من جمهورية الصين الشعبية إلى روسيا ولا يزال الأمر كذلك”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد في وقت سابق أن الإدارة الأمريكية لا ترى أن السلطات الصينية تساعد روسيا بشكل كبير في المجال العسكري.

يذكر أن الولايات المتحدة وجهت اتهامات للصين بمساعدة روسيا في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا الأمر الذي وصفته الصين بأنه سوء نية كما أن موسكو نفت تلك التصريحات مؤكدة أن لديها ما يكفي من الموارد العسكرية من أجل إتمام عملياتها العسكرية في أوكرانيا وأنها لم تطلب أي شكل من أشكال المساعدات العسكرية أو غيرها من الصين.

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