“زخارف سورية” أمسية موسيقية للفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية

دمشق-سانا

تكرس الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية بقيادة المايسترو عدنان فتح الله بأمسياتها الموسيقية تجارب ابداعية جديدة من ناحية التأليف الموسيقي والتوزيع الأوركسترالي بالإضافة إلى الغناء والعزف المفرد وهو ما ترجمته الفرقة بأمسية اليوم بعنوان “زخارف سورية” التي احتضنتها خشبة مسرح الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون.

وتميزت الأمسية بتقديم موسيقا آلية لمؤلفين سوريين شباب بمشاركة الموسيقيين هوشانك حبش على آلة “ساز” وحنين ملحو على آلة “ماريمبا”.

وبدأت برنامجها بتقديم مقطوعة “عاطفة” من تأليف وتوزيع المايسترو فتح الله.

وللموسيقي القدير كنان أدناوي أدت الفرقة من تأليفه وتوزيعه مقطوعتي “تحية” و”رقصة شرقية” لتقوم بعدها بمشاركة ملحو مقطوعة “فيروزيات” للأخوين رحباني من توزيع صالح كاتبه.

وأدت الفرقة مقطوعة رؤية فلكلورية من تأليف وعزف حبش وتوزيع مهدي المهدي كما قدمت الفرقة مقطوعات آخرى من تأليف المهدي وهي ذكرى تأليف محمد زغلول ومقطوعة رقصة سورية1.

أما مقطوعة كابريس رقم 1 جاءت كعزف منفرد للموسيقية ملحو من تأليف وتوزيع المايسترو فتح الله ومقطوعة “مزيج” من عزف وتأليف حبش وتوزيع أوركسترالي لناريك عبجيان.

وفي تصريح لسانا أكد المايسترو فتح الله أن المؤسسة الأكاديمية الموسيقية المتمثلة بالمعهد العالي للموسيقا تعمل على تخريج مؤلفين شباب ملمين بالعلوم النظرية الموسيقية من ناحية التأليف والتوزيع الموسيقي ويمتلكون أدوات متطورة في هذا المجال بالإضافة إلى برامجهم المنوعة في الموسيقا الشرقية ما ينتج عنه أعمال موسيقية سورية فريدة.

وأشار إلى أن الأمسيات الموسيقية المتخصصة بهذه الأنواع تدعم خط التأليف الموسيقي للمؤلفين السوريين الشباب معرباً عن أمنية الموسيقيين بوجود مؤسسة انتاج موسيقية أسوة بمؤسسة الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني تحتضن أعمالهم وتقدمهم للجمهور السوري في كل وقت وتغني المكتبة الموسيقية السورية.

رشا محفوض

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