ميدينسكي: روسيا تسعى لأن تكون أوكرانيا دولة محايدة وجارة مسالمة

موسكو-سانا

جدد مساعد الرئيس الروسي ورئيس وفد المفاوضات مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي التأكيد اليوم على أن بلاده مهتمة بأن تكون أوكرانيا دولة محايدة وجارة مسالمة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ميدينسكي قوله في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة معه: “إن روسيا لا تزال مهتمة بإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا يجعل منها دولة محايدة ومحبة للسلام وصديقة لجيرانها”.

وأضاف ميدينسكي أن المفاوضين الأوكرانيين وافقوا مسبقاً على معظم مسودة الاتفاقية لكن على الأرجح هم يمثلون ذلك الجزء من النخبة الأوكرانية التي لا تزال مهتمة بالتوصل لاتفاق سلام في حين أن هناك جزءا آخر من النخبة لا يريدون السلام ويستمدون فوائد مالية وسياسية مباشرة من استمرار الحرب.

ولفت ميدينسكي إلى أنه عاجلاً أم آجلا تجد الدول المصالح المشتركة والوئام وتتوصل إلى السلام والتعاون متبادل المنفعة وقال: “مهمتنا كمفاوضين هو التأكد من حدوث ذلك في أسرع وقت ممكن”.

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