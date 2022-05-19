لافروف يحذر غيبرييسوس من خطورة اتخاذ قرارات مسيسة بمجال الرعاية الصحية

موسكو-سانا

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبرييسوس من خطورة اتخاذ أي قرارات مسيسة من شأنها تعريض التعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية للخطر والتسبب في اضطرابات بين الدول الأعضاء في المنظمة.

ونقلت روسيا اليوم عن بيان للخارجية الروسية صدر بخصوص المكالمة التي جرت بين الجانبين بمبادرة من موسكو: “إن لافروف قدم حقائق بشأن أسباب الأزمة الإنسانية التي اندلعت نتيجة للانقلاب غير الدستوري في عام 2014 والعدوان اللاحق من قبل نظام كييف على سكان دونباس وفرضه حصاراً تاماً على مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك” داعياً المنظمة للتأثير على نظام كييف كي لا يحول دون تطبيق الإجراءات المقترحة في هذا الصدد.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا على أهمية دعم روسيا للدور المركزي الذي تؤديه منظمة الصحة العالمية واستعدادها لمواصلة مشاركتها النشطة في عمل المنظمة والإسهام بشكل فعال في حل قضايا الصحة العالمية ولاسيما في ظل العمل الجاري حالياً على الإعداد الإضافي لنظام الإنذار والاستجابة للحالات الطارئة في مجال الرعاية الصحية.

كما لفت البيان إلى أن الجانبين أولياً خلال المكالمة اهتماماً خاصاً بالنزاعات التي تؤثر سلباً على احتياجات المدنيين في قطاع الرعاية الصحية ولاسيما في إفريقيا والشرق الأوسط إضافة إلى المسائل المتعلقة بالتحضيرات للدورة الـ75 من جمعية الصحة العالمية.

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