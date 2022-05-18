جامعة أميركية: كورونا تسببت بوفاة أكثر من مليون شخص في الولايات المتحدة

نيويورك-سانا

توفي أكثر من مليون شخص حتى الآن جراء اصابتهم بكوفيد 19 في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة وفقاً للبيانات الصادرة عن جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية.

ونقلت شبكة سي إن إن الإخبارية عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها قولها: إن “عدد وفيات كوفيد 19 في الولايات المتحدة كان أعلى بنسبة تقارب 32 بالمئة مما تم الابلاغ عنه بين شهري شباط 2020 وأيلول 2021.

وبحسب مسؤولين انتقلت نيويورك إلى مستوى تأهب مرتفع لكوفيد 19 ما يشير إلى الضغط الكبير على نظام الرعاية الصحية.

ووفق بيانات جامعة “جونز هوبكنز” كانت نسبة الوفيات أعلى في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد بينما الأدنى في المنطقة الغربية.

وعلى الصعيد العالمي أبلغ عن أكثر من 6.2 ملايين حالة وفاة جراء كوفيد19 وفقاً لبيانات الجامعة وساهمت اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بإنقاذ ملايين الأرواح وسجلت نصف حالات الوفاة خلال العام الماضي عندما كانت اللقاحات متاحة على نطاق واسع وتوزعت الوفيات في الأشهر الأخيرة على نحو متساو بين الأشخاص الملقحين وغير الملقحين.

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