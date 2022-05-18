غوتيرش يطالب دول العالم بتخفيف القيود على الطاقة المتجددة

واشنطن-سانا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تشكيل تحالف عالمي لتسريع نشر تكنولوجيا البطاريات وتخفيف قيود الملكية الفكرية لتسريع الانتقال من الوقود الأحفوري ومكافحة تغير المناخ.

ونقلت رويترز عن غوتيرش قوله: “إن نظام الطاقة العالمي مدمر ويقربنا أكثر من كارثة مناخية” مضيفا “إن تكلفة تقنيات الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية انخفضت بشكل كبير إلا أن هناك عقبات تحول دون انتشارها على نطاق واسع”.

وطالب غوتيرش الدول والمصنعين وشركات التكنولوجيا والممولين بتوحيد الجهود لتسريع عملية نشر البطاريات مشدداً على أنها مصلحة عامة ولا ينبغي أن تعوقها قيود الملكية.

وحث غوتيرش على التنسيق الدولي لتوسيع وتنويع سلاسل التوريد لتكنولوجيا الطاقة المتجددة والمواد الخام والتي تتركز في عدد قليل من البلدان مكرراً دعواته للحكومات بإلغاء دعم الوقود الأحفوري.

ومن أجل زيادة حصول الدول النامية في العالم على الطاقة المتجددة لتزويد سكانها بالطاقة طالب غوتيرش البنوك الخاصة والانمائية بمضاعفة استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة ثلاثة أمثال لتصل إلى 4 تريليونات دولار سنوياً ومساعدة البلدان الفقيرة في التكاليف الأولية المرتبطة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وتأتي دعوة غوتيريش في الوقت الذي أصدرت فيه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تقريرها السنوي الذي خلص إلى أن أربعة مؤشرات رئيسية لتغير المناخ سجلت أرقاماً قياسية جديدة العام الماضي وهي (تركيزات غازات الاحتباس الحراري وارتفاع مستوى سطح البحر وحرارة المحيطات وزيادة حموضتها).

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