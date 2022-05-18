مسابقة تصوير فوتوغرافي بمناسبة مهرجان الوردة الشامية

دمشق-سانا

بمناسبة مهرجان قطاف الوردة الشامية الذي سيقام يوم غد في بلدة المراح بريف دمشق أعلنت الأمانة السورية للتنمية عن إقامة مسابقة تصوير فوتوغرافي.

وتتضمن المسابقة تغطية أحد العناصر الثلاث التالية وهي العنصر الأول “صورة تظهر جمال الوردة الشامية، والطقوس المرتبطة بها” والعنصر الثاني “صورة توثق مهرجان الوردة الشامية وفعالياته” والثالث” صورة تبرز دور المرأة في زراعة الوردة الشامية”.

وتتضمن شروط المسابقة ان يكون حجم الصورة 16:9 بجودة عالية ودون تعديلات ويستطيع كل مشارك أن يتقدم للمسابقة بصورتين عبر إرسالهما إلى البريد الالكتروني الخاص بالمسابقة وآخر يوم لاستقبال الصور هو السبت المقبل 21-5-2022.

يذكر أن مهرجان قطاف الوردة الشامية سينطلق صباح يوم غد الخميس في قرية المراح بريف دمشق بالتعاون بين الأمانة السورية للتنمية ومحافظة ريف دمشق والمجتمع الأهلي السوري.

البريد الالكتروني الخاص بالمسابقة:

M.aljerudi@syriatrust.sy

رشا محفوض

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