المقداد: الوجود الأمريكي غير الشرعي في الجزيرة السورية إلى زوال

دمشق-سانا

وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن الوجود الأمريكي غير الشرعي في الجزيرة السورية إلى زوال والمناطق المحتلة ستعود لسلطة الدولة السورية، وعلى ميليشيا “قسد” الانفصالية الإدراك أن المحتل الأمريكي سيرحل عن أرضنا وسيتخلى عنهم

وقال المقداد في مقابلة مع قناة السورية: أولويات السياسة السورية ثابتة وعندما فشل أعداء سورية في النيل منها وحرفها عن مواقفها المبدئية لجؤوا إلى الحرب الإرهابية عليها.

وأضاف المقداد إن دعم القضية الفلسطينية موقف ثابت لسورية والعمل على تحرير الجولان السوري المحتل في مقدمة أولويات سياسة البلاد,

يتبع…