نيبينزيا يحمل الغرب مسؤولية إعاقة توريد الأسمدة للأسواق العالمية

نيويورك-سانا

حمل مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الدول الغربية مسؤولية إعاقة توريد الأسمدة للسوق العالمية جراء العقوبات التي فرضتها على موسكو.

ونقل موقع روسيا اليوم عن نيبينزيا قوله: “إن روسيا مستعدة لتوريد الأسمدة إلى السوق العالمية لكن العقوبات التي فرضها الغرب تعوق ذلك حيث تم فرض عقوبات في مجال الشحن والتأمين والبنوك”.

وأضاف نيبينزيا: إن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش سبق أن اقترح خلال زيارته إلى موسكو إزالة القيود التي تمنع توريد الأسمدة من روسيا من أجل ضمان توريد المنتجات إلا أن مسألة توريد الأسمدة الروسية مقابل تصدير الحبوب الأوكرانية لم تبحث بعد.

وكان النائب الأول لرئيس وزراء روسيا أندريه بيلوسوف بحث مؤخراً مسألة تصدير الأسمدة من روسيا إلى السوق العالمية لأن الأسواق وخاصة في الدول الزراعية في أمس الحاجة إليها.

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