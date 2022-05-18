التضخم في بريطانيا يرتفع لأعلى مستوى منذ 40 عاماً

لندن-سانا

أظهرت بيانات حكومية أن مؤشر التضخم بأسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفع إلى 9 بالمئة في نيسان الماضي مسجلاً أعلى قراءة منذ 40 عاماً مقارنة بـ7 بالمئة في شهر آذار الماضي.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مكتب الاحصاءات الوطني قوله: إن التضخم الشهري في بريطانيا سجل ارتفاعا بنسبة 2.5 بالمئة في الشهر الماضي مقارنة بـ 1.1بالمئة في آذار.

وسجل معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة والسلع المتقلبة الأخرى ارتفاعاً سنوياً بنسبة 6.2 بالمئة من 5.7 بالمئة في آذار.

وتواصل أسعار الوقود والغذاء ارتفاعات قياسية وسط أزمة عالمية بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية وضعف الاقتصاد العالمي.

ورفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة الرئيسية أربع مرات متتالية في مسعى لاحتواء أزمة التضخم التي تجتاح العالم ليصل سعر الفائدة إلى 1 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ عام 2009.

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