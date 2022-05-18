السورية للاتصالات: عودة الخدمات الهاتفية لعدة مراكز في السويداء بعد انقطاعها أمس

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للاتصالات عودة الخدمات الهاتفية كافة التي انقطعت أمس عن بعض المراكز في محافظة السويداء نتيجة محاولة سرقة الكبل الضوئي المغذي لها.

وأوضحت الشركة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن المراكز الهاتفية التي عادت الخدمات إليها بعد استكمال أعمال الإصلاح اللازمة من قبل الورشات الفنية هي ولغا والمزرعة والدور ونجران وكفر اللحف.

وكانت السورية للاتصالات أعلنت أمس انقطاع خدمات الاتصالات عن هذه المراكز وخروجها من الخدمة نتيجة محاولة سرقة طالت الكبل الضوئي غرب المحافظة.

وأوضح مدير فرع الشركة في السويداء المهندس حازم الشوفي في تصريح لـ سانا أن الورشات الفنية أنهت مساء اليوم عملية إصلاح الأكبال المتضررة بعد أن باشرت بإصلاحها منذ مساء أمس حتى تمت إعادة خدمات الاتصالات للمراكز الخمسة التي خرجت من الخدمة من جراء محاولة السرقة إضافة إلى إعادة خدمات الاتصالات الخلوية لشركتي سيرياتيل وإم تي إن بالمنطقة.

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