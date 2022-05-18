الاحتلال الأمريكي يدخل 70 آلية محملة بالذخائر والمعدات اللوجستية إلى قواعده في الحسكة

الحسكة-سانا

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً محملاً بذخائر عسكرية ومعدات لوجستية عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى قواعدها العسكرية بريف الحسكة.

وذكرت مصادر محلية من ريف بلدة رميلان لمراسلة سانا: أن رتلاً مؤلفاً من 70 آلية منها شاحنات محملة ومغطاة وعدد من الصهاريج تابعة للاحتلال الأمريكي دخل عصر اليوم عبر معبر الوليد غير الشرعي قادماً من شمال العراق وتوجه إلى قواعد الاحتلال العسكرية بريف الحسكة.

وأخرجت قوات الاحتلال الأمريكي السبت الماضي قافلة من عشرات الصهاريج المحملة بالنفط السوري المسروق وآليات على متنها معدات عسكرية من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

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