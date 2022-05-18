إنقاذ 168 مهاجراً عبر مياه المتوسط ونقلهم لجزيرة لامبيدوزا الإيطالية

روما-سانا

أعلنت مصادر أمنية إيطالية إنقاذ 168 مهاجراً غير شرعي من مياه البحر المتوسط حيث تم نقلهم إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن المصادر قولها: إن عمليات إنزال المهاجرين على سواحل جزيرة لامبيدوزا تتواصل بلا انقطاع موضحة أنه تم اعتراض قوارب تحمل 168 مهاجراً بينها قاربان صغيران تم الاستيلاء عليهما من قبل عناصر دورية الشرطة المالية على بعد نحو 18 ميلاً بحرياً عن ساحل الجزيرة وكان على متن أحدهما 28 شخصاً بينهم أربع نساء و10 قاصرين أما القارب الثاني فكان يحمل 17 شخصاً بينهم امرأة واحدة.

وأشارت المصادر إلى وصول 62 شخصاً إلى رصيف فافالورو كانوا على متن قارب صغير اعترضته قوات الشرطة المالية على بعد خمسة أميال بحرية عن ساحل الجزيرة.

وكان آخر من وصل إلى كبرى جرز الأرخبيل الصقلي61 شخصاً كانوا على متن قارب وصلوا إلى مرفأ كالا كروتشي.

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