تشرين يتعادل مع الهلال الفلسطيني وجبلة يخسر أمام السيب العماني بكأس الاتحاد الآسيوي

المنامة-مسقط-سانا

افتتح فريقا تشرين وجبلة مشاركتهما ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم بتعادل الأول مع الهلال الفلسطيني سلباً وخسارة الثاني أمام السيب العماني بهدف دون رد.

ففي المباراة التي أقيمت على أستاد المحرق في العاصمة البحرينية المنامة تعادل تشرين مع الهلال سلباً ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً النجمة اللبناني والرفاع الشرقي البحريني.

وسيلتقي تشرين مع الرفاع الشرقي البحريني السبت القادم في مباراته الثانية من المسابقة على أن يختتم الدور الأول بمواجهة النجمة اللبناني يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وفي المباراة التي جرت على أستاد السيب في العاصمة العمانية مسقط خسر جبلة أمام السيب العماني بهدف دون رد وذلك ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً الأنصار اللبناني والكويت الكويتي.

وينص نظام المسابقة على أن تلعب الفرق المشاركة ضمن كل مجموعة في الدور الأول من مرحلة واحدة يتأهل بنهايته صاحب المركز الأول بشكل مباشر إلى نصف النهائي إضافة إلى أفضل مركز ثان في المجموعات الثلاث ويقام الدور نصف النهائي والنهائي لمنطقة غرب آسيا من دور واحد بنظام خروج المغلوب على أن يتأهل بطل غرب آسيا إلى المباراة النهائية لكأس الاتحاد الآسيوي.

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