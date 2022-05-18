جينتيلوني يقر بفشل بروكسل بتمرير حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا

بروكسل-سانا

أقر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني بأن دول الاتحاد الأوروبي لم تتمكن بعد من الاتفاق على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن جينتيلوني قوله في حديث تلفزيوني اليوم:”تبنينا على وجه السرعة وبالإجماع خمس حزم من العقوبات لكن الحزمة السادسة لا تزال عالقة”.

وكان مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل أكد الاثنين الماضي أن وزراء خارجية دول التكتل لم يتمكنوا حتى الآن من بلوغ اتفاق بخصوص حزمة العقوبات الجديدة.

وأفادت تقارير صحفية غربية بأن أكبر حجر عثرة في المناقشات بهذا الشأن داخل الاتحاد الأوروبي يكمن في موقف هنغاريا الرافض لخطط فرض حظر على استيراد النفط الروسي.

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