تنظيم 29 ضبطاً تموينياً في محافظة طرطوس

طرطوس-سانا

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس 29 ضبطاً تموينياً خلال اليومين الماضيين بحق الفعاليات التجارية المخالفة مع إغلاق محل بمدينة بانياس.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس بشار شدود لـ سانا أن الضبوط شملت فرني رأس الشغري ووادي الشاطر بمخالفة نقص وزن ربطات الخبز المعدة للبيع للمعتمدين وبلغت قيمة الغرامات 2.896 مليون ليرة سورية ومحطة وقود في طرطوس بمخالفة الشروع بالغش من خلال قطع التيار الكهربائي أثناء المعايرة ومعملاً لإنتاج الخراطيم الزراعية بمخالفة مزاولة مهنة دون ترخيص.

وأضاف شدود “إنه تم تنظيم ضبطين تموينيين بحق معتمدي الخبز بمخالفة التلاعب بنظام البطاقة الإلكترونية وبيع الخبز التمويني من خارجها بقصد المتاجرة وبلغت قيمة الغرامات 15.444 مليون ليرة سورية.. وتنظيم ضبط تمويني بحق سرفيس نقل ركاب تقاضى أجرة زائدة وضبط بحق سيارة توزيع بمخالفة عدم تحرير الفواتير إلى جانب ضبط بحق فرن رأس الشغري بمخالفة عدم التقيد بأوقات العجن وبدء إنتاج الخبز”.

وأشار شدود إلى أنه تم أيضاً إغلاق محل في بانياس لمدة أسبوع بمخالفة الازدواجية في تاريخ الإنتاج وتنظيم 4 ضبوط بمخالفة الإعلان بسعر زائد للخضار والفواكه إلى جانب 3 ضبوط عدم وجود بطاقة مواصفات وضبطين تموينيين لعدم وجود بطاقة مواصفات لمادة الرز وضبط حيازة مواد مجهولة المصدر والمتاجرة بها وضبط بمخالفة الغش والتدليس بالوزن على علب الحلويات بالإضافة إلى تنظيم ضبط بحق سرفيس نقل ركاب بمخالفة التصرف بمادة المازوت المدعومة من قبل الدولة لغير الغاية المخصصة لها.

هيبه سليمان

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