زاخاروفا: نظام كييف ارتكب جريمة حرب في خيرسون

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن نظام كييف ارتكب جريمة حرب أخرى باستهدافه المناطق السكنية في خيرسون التي لا تتواجد تشكيلات عسكرية روسية فيها.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن زاخاروفا قولها: إنه في السادس عشر من أيار الجاري استخدم القوميون الأوكرانيون قاذفات الصواريخ المتعددة سميرتش لضرب المناطق السكنية في خيرسون مشددة على أنه لا توجد وحدات عسكرية روسية في خيرسون وهو ما يعرفه الأوكرانيون جيداً لذلك تم توجيه الضربة عمدا ضد السكان المدنيين انتقاماً منهم لدعمهم إجراءات روسيا.

وشددت زاخاروفا على أن هذه جريمة حرب أخرى ارتكبها نظام كييف وأنه لحسن الحظ اعترضت الدفاعات الجوية الروسية جميع الصواريخ العشرة مضيفة: للأسف لا نرى أي رد فعل من المنظمات الدولية والدول الغربية والإعلام الغربي على الأساليب الاجرامية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية كما لا نرى أي رد فعل لأنه لا يوجد أي شيء على الاطلاق.

وكانت زاخاروفا حملت في الـ 15 من أيار الجاري دول أوروبا المسؤولية عن إضاعة فرصة أتاحتها روسيا لتسوية النزاع في أوكرانيا وضمان مستقبل مزدهر لهذه الدولة.

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