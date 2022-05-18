قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين قرب نابلس

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حوارة جنوب نابلس ودهمت منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها واعتقلت ثلاثة منهم.

كما اعتدت قوات الاحتلال على أراضي الفلسطينيين في منطقة القبو وقرية حوسان غرب بيت لحم واستولت على خمسة دونمات بهدف توسيع الاستيطان فيما نصبت حاجزاً على مدخل قرية رمانة غرب جنين وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها ما تسبب بأزمة مرورية.

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم 17 فلسطينياً معظمهم من الأسرى المحررين خلال شنها حملات اقتحام ودهم في مناطق عدة بالضفة الغربية.

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