التوفير يمنح قروضاً بأكثر من 23 مليار ليرة خلال 4 أشهر

دمشق-سانا

سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من مصرف التوفير نمواً بنسبة 53 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبكتلة إجمالية بلغت حوالي 23.2 مليار ليرة سورية.

عدد القروض الممنوحة من قبل المصرف وفقاً لبيانات تلقتها سانا بلغ منذ بداية العام حتى نهاية نيسان الماضي 8210 قروض منها 5702 قرض تنموي استفاد منها العاملون في الدولة بقيمة قاربت 14.9 مليار ليرة وبزيادة نحو 148 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

القروض الممنوحة خلال الفترة نفسها شملت 1025 قرضاً للمتقاعدين بقيمة تجاوزت ملياري ليرة و1461 قرضاً للعسكريين بنحو 4.9 مليارات ليرة و22 قرضاً عقارياً بأكثر من 1.4 مليار ليرة.

يذكر أن مصرف التوفير سبق أن أعلن بداية العام الجاري عن حزمة قرارات جديدة تم بموجبها رفع سقف القروض وتخفيض عدد الكفالات وتعديل طريقة احتساب الفائدة وتسهيل فتح الحسابات المصرفية أبرزها رفع سقف القروض الممنوحة لذوي الدخل المحدود مدنيين وعسكريين إلى 5 ملايين ليرة سورية بدلاً من 2 مليون ليرة.

وسيم العدوي

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