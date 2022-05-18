بحث آفاق تطوير محمية الجبول الطبيعية في حلب

حلب-سانا

أكد المشاركون في ورشة العمل بعنوان (إنشاء محمية طبيعية في سبخة الجبول) ضرورة التشاركية مع المجتمع المحلي لتفعيل قرار وزارة الادارة المحلية والبيئة بإنشاء محمية إنسان ومحيط حيوي في بحيرة الجبول ووضع الخطط اللازمة لإدارة المحمية بما يسهم في الحفاظ على التنوع الحيوي النباتي والحيواني وتوطين الأهالي في قراهم.

وخلال كلمته في الورشة التي أقامتها الوزارة بالتعاون مع محافظة حلب ومشاركة الأمانة السورية للتنمية والجمعية السورية لحماية الحياة البرية في موقع سبخة الجبول شرق حلب دعا معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز دوه جي إلى ضرورة تطوير الموقع إدارة المحمية كونها تشكل موئلاً للطيور المهاجرة ومنطقة جاذبة للسياحة البيئية الدولية وكذلك العمل والتشاركية مع المجتمع المحلي لتحقيق الإدارة الفاعلة لمحمية الجبول.

ولفت دوه جي إلى أن ورشة العمل تأتي ضمن خطة الوزارة لتنفيذ مشروع حفظ التنوع الحيوي وإدارة المحميات وحماية الأنواع النباتية والحيوية الموجودة في أربع محميات وتزامناً مع اليوم العالمي للتنوع الحيوي.

ونوه محافظ حلب حسين دياب بأهمية سبخة الجبول كأحد أهم المواقع الطبيعية العالمية من حيث البيئة الرطبة والغنى بالتنوع الحيوي والتي تشكل أحد مقومات الجذب السياحي والتي تتربع على مساحة 260 كم مؤكداً سعي المحافظة للنهوض بالواقع التنموي والاجتماعي والاقتصادي وإعادة بناء مرحلة جديدة بالتشاركية مع المجتمع المحلي وتنفيذ مشاريع جديدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وقدمت رئيسة دائرة المحميات في الوزارة المهندسة ميادة سعد عرضاً حول أسس إقامة المحميات الطبيعية والحفاظ على الموارد الطبيعية كما قدم نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أحمد الياسين عرضاً عن خطة محافظة حلب للاهتمام بالمحمية واستراتيجية العمل لتطويرها وتوظيفها سياحياً وبيئياً وآلية مساهمة المجتمع المحلي بإدارة الموقع.

وأشار مدير الأمانة السورية للتنمية المهندس جان مغامز إلى أهمية العمل التشاركي مع أهالي المنطقة والوحدات الإدارية فيما قدمت رئيسة الجمعية السورية لحماية الحياة البرية هنادي السادات رؤية الجمعية في حماية الحياة البرية لكسب الدعم الوطني والدولي.

وأشار أهالي المنطقة ورؤساء الوحدات الإدارية المحيطة بالبحيرة إلى الصعوبات التي تواجه السكان وأهمية إيجاد الحلول اللازمة لتطوير العمل من خلال النهوض بالواقع الخدمي والمعيشي.

قصي رزوق

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency