بتكلفة استثمارية تقديرية 43.7 ملياراً.. منح إجازة استثمار لمشروع جديد بالسويداء

دمشق- السويداء-سانا

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة وإنتاج القوارير والعبوات الزجاجية المتنوعة في منطقة أم الزيتون بمحافظة السويداء وفق قانون الاستثمار الجديد بتكلفة استثمارية تقديرية 43.7 مليار ليرة سورية.

وفي تصريح لـ سانا بين مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تبلغ 4715 طناً سنوياً من القوارير الزجاجية بمختلف أنواعها بما يلبي احتياجات السوق المحلية وجزءاً من حاجة التصدير الخارجي ومن المتوقع أن يؤمن 56 فرصة عمل.

وأشار دياب إلى أهمية المشروع كونه ضمن قطاع الصناعات الكيميائية ويؤمن حاجة الصناعات الغذائية والدوائية من العبوات والقوارير الزجاجية التي تعد أفضل صحياً من البلاستيكية إلى جانب اعتماده بالإنتاج على المواد المحلية (الرمل).

من جانبها بينت مديرة فرع السويداء لهيئة الاستثمار السورية جيهان العوام أن المشروع هو الثاني الذي يمنح إجازة استثمار بمحافظة السويداء منذ بداية العام الجاري حيث سبقه منح إجازة لمشروع معمل كونسروة في منطقة تل الحديد على طريق السويداء الثعلة بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.5 مليار ليرة ويوفر نحو 60 فرصة عمل مؤكدة أنه يتم تقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

يذكر أن عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار الجديد كان 25 مشروعاً بتكلفة تقديرية 1.252 ترليون ليرة سورية وتوفر نحو 2048 فرصة عمل في محافظات ريف دمشق وحماة واللاذقية وحمص وحلب والسويداء وتشمل مجالات الصناعات الغذائية والكيميائية والدوائية والنسيجية والاستخراجية والطاقات المتجددة والمختبرات.

وصدر قانون الاستثمار الجديد رقم 18 في أيار العام الماضي بهدف إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.

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