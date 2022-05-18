الصحة تطلق حملة وطنية مكثفة للتطعيم ضد فيروس كورونا الأحد المقبل

دمشق-سانا

كشفت مديرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتورة رزان الطرابيشي عن اطلاق حملة وطنية مكثفة للتطعيم ضد فيروس كورونا تحت شعار “فرصة جديدة لنكون بأمان” وذلك اعتباراً من الـ22 من أيار الجاري ولغاية الـ2 من حزيران المقبل.

وأوضحت الدكتورة الطرابيشي في تصريح لمراسلة سانا أن الحملة تستهدف جميع المواطنين فوق الـ18 عاماً في كل المحافظات عبر التوجه بشكل مباشر إلى المراكز المعتمدة في المشافي والمراكز الصحية والفرق الجوالة المزودة بمهمة رسمية.

وأكدت الطرابيشي أن الوزارة أتمت جميع الاستعدادات الفنية واللوجيستية لإطلاق الحملة والوصول إلى جميع المواطنين عبر تأمين مستلزماتها وتزويد الفرق الجوالة بحافظات حرارة لضمان حفظ اللقاحات بشكل آمن.

ويشارك في الحملة وفق الدكتورة الطرابيشي نحو 7400 عامل صحي عبر 37 مشفى و986 مركزاً صحياً و386 فريقاً جوالاً مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بشكل كامل في سورية بلغ 3 ملايين و400 ألف شخص منهم 51 ألف جرعة داعمة.

وشددت الطرابيشي على أن اللقاح هو الحل الوحيد للمحافظة على استقرار الوضع الوبائي والقضاء على الجائحة وخاصة أن معظم دول العالم تترقب الموجة الخامسة من انتشار الفيروس موضحة أن اللقاح آمن وفعال ومجاني وانه وفقاً للتوصيات الأخيرة من منظمة الصحة العالمية يسمح بإعطائه للسيدة الحامل أو المرضع فيما تقتصر موانع الإعطاء على التحسس من جرعة لقاح سابقة أو الإصابة الحالية بالفيروس.

راما رشيدي

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