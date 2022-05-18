غازبروم: حجم إمدادات الغاز عبر أوكرانيا بلغ 51.6 مليون متر مكعب يومياً

موسكو-سانا

أعلنت شركة الطاقة الروسية غازبروم أن حجم إمدادات الشركة من الغاز الذي يعبر أوكرانيا بلغ 51.6 مليون متر مكعب في اليوم.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن المتحدث باسم الشركة سيرغي كوبريانوف قوله للصحفيين اليوم: إنه اعتباراً من الـ 18 من أيار تقوم غازبروم بتسليم الغاز الروسي العابر للأراضي الأوكرانية عبر محطة قياس الغاز سودغا بالمقدار الذي أكده الجانب الأوكراني 51.6 مليون متر مكعب.

وكان الاتحاد الأوربي تراجع أول أمس عن موقفه فيما يتعلق بشأن امدادات الطاقة الروسية معطياً الشركات جميعاً الضوء الأخضر للمحافظة على استجرار الغاز الروسي بالروبل.

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