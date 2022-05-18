في يومها الأخير… (صحافة الحلول المجتمعية) عرض نماذج جديدة عنها وتكريم المشاركين

دمشق-سانا

اختتمت اليوم ورشة العمل الأكاديمية “خطوات متقدمة في صحافة الحلول” التي تنظمها وزارة الإعلام والجامعة الافتراضية وذلك في مركز التعلم والتدريب المستمر بدمشق.

وتضمن اليوم الأخير عرض عدد من النماذج الإعلامية الجديدة سلطت الضوء على مشاكل اجتماعية وثقافية وخدمية متنوعة حيث تم عرض أسباب المشكلة والأشخاص المتأثرين بها والحلول المقترحة.

ونوه المشاركون بالورشة لجهة ما قدمته من تبادل الأفكار والرؤى حول تطوير صحافة الحلول والمجال الأنسب للاستفادة من خلال المناقشات والمداخلات التي تمت خلال أيام الورشة الثلاثة حول النماذج الإعلامية التي قدمها المشاركون مشيرين الى أهمية متابعة التدريب والتأهيل في هذا المجال لرفع القدرات وتعزيز المهارات للعاملين في مجال الإعلام.

وتم خلال الورشة توزيع شهادات للصحفيين المشاركين وعددهم 15 من مختلف الوسائل الإعلامية.

بشرى برهوم ورحاب علي

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