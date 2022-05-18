يوفران مياه الشرب لنحو عشرين ألف نسمة.. وضع بئرين جديدتين بالاستثمار في القنيطرة

القنيطرة-سانا

وضعت المؤسسة العامة لمياه الشرب بالقنيطرة بئرين جديدتين لمياه الشرب بريف المحافظة الجنوبي بالخدمة.

وأوضح محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل في تصريح للصحفيين أن البئرين تسهمان بتوفير مياه الشرب النظيفة لنحو عشرين ألف نسمة في عدد من البلدات والقرى وبالتالي إنهاء مشكلة نقص مياه الشرب التي كان يعاني منها المواطنون.

بدوره بين مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب بالقنيطرة المهندس وليد الدعاس أنه تم تجهيز البئرين في قريتي عين زيوان وكودنة وتزويدهما بكل التجهيزات الفنية إضافة إلى تركيب مركزي تحويل لتزويد البئرين بالكهرباء لافتاً إلى أن غزارة البئرين تبلغ 60 م3 في الساعة.

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