بدء أعمال تحديث وصيانة لخطي إنتاج في مخبزين آليين بالسويداء

السويداء-سانا

بدأ فرع المؤسسة السورية للمخابز بالسويداء بإجراء تحديث وصيانة لخط الإنتاج الأول في مخبز السويداء الآلي الأول العامل بنظام الإدارة وخط الإنتاج الثاني لمخبز الثامن من آذار في عتيل العامل بنظام الإشراف.

وأشار مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز بالسويداء علاء مهنا في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن الأعمال في مخبز السويداء الأول الهادفة لتحسين جودة رغيف الخبز تتضمن تركيب بيت نار جديد وفق المواصفات الحديثة مع صيانة كامل الخط الأول مبيناً أنه تم تأمين المعتمدين الذين يتزودون بمستحقاتهم اليومية منه لإيصالها للمواطنين من مخبزي قنوات والمزرعة العاملين بنظام الإشراف ومخبز الثامن من آذار الذي يعمل حالياً بخط إنتاج واحد.

وأضاف إن أعمال الصيانة في مخبز الثامن من آذار تتضمن تحديث كامل الخط الثاني بما فيه بيت النار والذي كان متوقفاً عن العمل لمدة تجاوزت ثلاث سنوات ما يخفف الضغط عن خط الإنتاج الأول الذي يعمل بشكل يفوق طاقته لتلبية احتياجات المواطنين من المادة وكذلك التخفيف من أعطاله.

وينتج الخط الأول بمخبز السويداء الأول نحو 9 أطنان من مادة الخبز لتأمين احتياجات المدينة فيما سيسهم الخط الثاني لمخبز الثامن من آذار بعد انتهاء العمل به بدعم احتياجات بلدة عتيل وكذلك مدينة السويداء وعدد من القرى المجاورة لها بمادة الخبز.

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