بحث الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات تسويق الحبوب في الحسكة

الحسكة-سانا

بحثت اللجنة الفرعية لتسويق الحبوب في الحسكة الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات التسويق.

وأكد محافظ الحسكة غسان خليل خلال اجتماع اللجنة حرص الحكومة على استلام كامل إنتاج الفلاحين من القمح خلال الموسم الحالي لافتاً إلى القرارات والتوجيهات برفع سعر شراء القمح ودورها في تشجيع الفلاح على تسليم كامل إنتاجه من القمح إلى مراكز الشراء المعتمدة من قبل المؤسسة السورية لتجارة الحبوب.

وأشار مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة المهندس علي خلوف إلى أن إجمالي مساحة القمح المروي بلغ 95200 هكتار بينما خرجت كل مساحة القمح البعل عن الإنتاج بسبب قلة الأمطار وتم تضمينها وبيعها لمربي الثروة الحيوانية.

مدير فرع المؤسسة السورية لتسويق الحبوب عبد الله عبد الله لفت إلى أنه تم تجهيز ساحات التخزين وتوزيع الكوادر الفنية والمحاسبة على مراكز الشراء لتسهيل الإجراءات أمام المنتجين كما يتم حالياً العمل على تأهيل صويمعة مركز حبوب الطواريج بالتنسيق مع المحافظة عبر المنظمات الدولية ويتم التجهيز لمطحنة في مركز جرمز بطاقة إنتاجية 30 طناً يومياً.

وأشار عبد الله إلى أن جملة الصعوبات قد تعيق عملية التسويق والمتمثلة بوجود ميليشيا “قسد” ومنعها للفلاحين من تسويق إنتاجهم إلى مراكز التسويق الحكومية المعتمدة.

من جانبه لفت مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني في الحسكة عزو الحامد إلى استعداد المصارف الزراعية لصرف قيم المحاصيل الزراعية المسوقة إلى مراكز استلام الحبوب المعتمدة “جرمز والثروة الحيوانية والطواريج” وذلك خلال أسبوع من إرسال جداول الشراء إلى فروع المصرف أو أقل من أسبوع بظل توفر السيولة المالية لعمليات الصرف.

وطالب رئيس اتحاد فلاحي محافظة الحسكة عبد الحميد الكركو بضرورة إحداث مركز تجميع لاستلام الأقماح من الفلاحين في منطقة جبل كوكب شرق مدينة الحسكة ضمن مناطق سيطرة الجيش العربي السوري للتسهيل على الفلاحين الذين يعانون أساسا من استيلاء ميليشيا “قسد” على كل الطرق والمحاور التي تؤدي إلى مراكز الاستلام المحددة بمدينة القامشلي.

حضر الاجتماع أمين فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس تركي عزيز حسن وقائد شرطة المحافظة العميد محمود جنيد.

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