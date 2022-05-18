إصابة عشرات الطلبة الفلسطينيين باعتداء قوات الاحتلال عليهم في طولكرم

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت حرم جامعة فلسطين التقنية في طولكرم واعتدت على الطلبة بإطلاق قنابل الغاز السام ما أسفر عن إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وأصيب عشرات الفلسطينيين أمس بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام عليهم في نابلس والخليل ومخيم العروب وقريتي الطيبة وعانين بالضفة الغربية.

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